Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

В воскресенье, 25 июля — очередные соревнования в рамках Олимпиады в Токио.
Разыграют 18 комплектов медалей, а украинские олимпийцы будут бороться за награды в четырех видах спорта.
Уже известны некоторые результаты медальных соревнований с участием украинцев.
Дзюдоист Георгий Зантарая выбыл из турнира
Ведущий украинский дзюдоист Георгий Зантарая выбыл из олимпийского турнира 2020.
Он проиграл Адриану Гомбоку из Словении в выступлении в категории до 66 кг.
Зантарая — чемпион мира и Европы, а также обладатель наград на престижных европейских турнирах.
Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по стрельбе из пистолета
Спортсменка набрала 197,6 балла, но все же не смогла завоевать медаль. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала представительница России Виталина Бацарашкина, которая взяла 240,3 балла.
Антоанета Костадинова из Болгарии (239,3) заняла второе место, а на третьем — китайка Ранксин Джианг (218,0).
— Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было успокоиться. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее, — прокомментировала свое выступление Костевич.
Она также отметила, что очень благодарна украинским болельщикам за поддержку, которая чувствуется за тысячи километров.
Медальный зачет Олимпиады-2020
Украина пока занимает 24 место в медальном зачете соревнований.
Соревнования по стрельбе из лука на Олимпиаде-2020
Женская сборная Украины уступила России в 1/8-й женского турнира по стрельбе из лука со счетом 2: 6.
В составе команды выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченкова.