Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

В воскресенье, 25 июля — очередные соревнования в рамках Олимпиады в Токио.

Разыграют 18 комплектов медалей, а украинские олимпийцы будут бороться за награды в четырех видах спорта.

Уже известны некоторые результаты медальных соревнований с участием украинцев.

Дзюдоист Георгий Зантарая выбыл из турнира

Ведущий украинский дзюдоист Георгий Зантарая выбыл из олимпийского турнира 2020.

Он проиграл Адриану Гомбоку из Словении в выступлении в категории до 66 кг.

Зантарая — чемпион мира и Европы, а также обладатель наград на престижных европейских турнирах.

Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по стрельбе из пистолета

Спортсменка набрала 197,6 балла, но все же не смогла завоевать медаль. Олимпийской чемпионкой в ​​этой дисциплине стала представительница России Виталина Бацарашкина, которая взяла 240,3 балла.

Антоанета Костадинова из Болгарии (239,3) заняла второе место, а на третьем — китайка Ранксин Джианг (218,0).

— Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было успокоиться. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее, — прокомментировала свое выступление Костевич.

Она также отметила, что очень благодарна украинским болельщикам за поддержку, которая чувствуется за тысячи километров.

Медальный зачет Олимпиады-2020

Украина пока занимает 24 место в медальном зачете соревнований.

Соревнования по стрельбе из лука на Олимпиаде-2020

Женская сборная Украины уступила России в 1/8-й женского турнира по стрельбе из лука со счетом 2: 6.

В составе команды выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченкова.