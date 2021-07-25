Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

У неділю, 25 липня – чергові змагання в рамках Олімпіади в Токіо.

Загалом розіграють 18 комплектів медалей, а українські олімпійці будуть боротися за нагороди в чотирьох видах спорту.

Вже відомі деякі результати медальних змагань за участю українців.

Дзюдоїст Георгій Зантарая вибув з турніру

Так, дзюдоїст Георгій Зантарая вибув з олімпійського турніру-2020.

Він програв Адріану Гомбоку зі Словенії у виступі в категорії до 66 кг.

Зантарая – провідний український дзюдоїст. Він чемпіон світу і Європи, а також володар нагород на престижних європейських турнірах.

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пістолета

Спортсменка набрала 197,6 бала, але все ж не змогла вибороти медаль. Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Росії Віталіна Бацарашкіна, яка взяла 240,3 бала.

Антоанета Костадінова з Болгарії (239,3) посіла друге місце, а на третьому китайка Ранксін Джианг (218,0).

– Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було заспокоїтися. Сподіваюся, все адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше, – прокоментувала свій виступ Костевич.

Вона також зазначила, що дуже вдячна українським уболівальникам за підтримку, яка відчувається за тисячі кілометрів.

Медальний залік Олімпіади-2020

Україна поки посідає 24 місце у медальному заліку змагань.

Змагання із стрільби з лука на Олімпіаді-2020

Жіноча збірна України поступилася Росії в 1/8-й жіночого турніру зі стрільби з лука з рахунком 2:6.

У складі команди виступали Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенкова.