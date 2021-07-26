Перед началом третьего соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио лидером медального зачета остается Китай. США после провального старта Олимпиады уже вышли на второе место. Япония, которая является хозяйкой соревнований, на третьем месте.

Украинцы на данный момент смогли завоевать две бронзы и находятся на 32-м месте.

Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, чьи спортсмены уже завоевали 11 медалей – шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых, сообщается на сайте Олимпийских игр.

Спортсмены из США уже получили пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Таким образом они обогнали Японию в медальном зачете.

На счету хозяев Олимпиады пока пять золотых и одна серебряная медаль.

Также в первую пятерку вошли сборные Австралии и Южной Кореи. В десятке находятся также олимпийские спортсмены из России, Италии, Великобритании, Канады и Франции.

В третий день Олимпиады, 26 июля, будет разыгран 21 комплект наград. Украинцы сегодня будут претендовать на пять медалей.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях будут участвовать 158 атлетов сборной Украины, представляющие 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей.

В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главные факты об Олимпийских играх 2020 в Токио.