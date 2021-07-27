Украинская дзюдоистка Дарья Билодид вернулась в Украину с Олимпиады-2020 в Токио. 20-летняя спортсменка принесла Украине первую бронзовую медаль на соревнованиях.

В аэропорту спортсменку встречали поклонники и журналисты с цветами.

Дарья опровергла информацию о том, что она намерена завершить карьеру.

— Журналисты неправильно поняли меня и моих родителей. Мы просто сказали, что я должна отдохнуть, так как этот год и вообще последние пять были очень тяжелыми — и психологически, и физически. Мне нужно время — месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл.

Дзюдоистка рассказала о своих ощущениях после получения бронзовой медали на Олимпиаде-2020.

— Приятно, что медаль есть, потому что олимпийская медаль навсегда будет в истории и моей памяти. Конечно, хотелось большего, и я знаю, что могла больше, могла получить золотую медаль. Но я думаю, что все еще впереди.

Спортсменка поделилась, что с победой ее поздравило много людей, и она приятно удивлена реакцией и поддержкой украинцев на Играх-2020.

— Когда я смотрела все сообщения, то плакала от счастья. Во-первых, очень много людей писали, многие звезды поздравили меня. Такое ощущение было, что из каждого уголка Украины меня поддерживали и болели. Это очень приятно, и гордость просто переполняет из-за того, что у нас такая поддержка.

Дзюдоистка Дарья Билодид на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль. Это не только первая медаль для сборной на Олимпиаде-2020, но и первая в истории Украины в женском дзюдо.

Украинка впервые участвовала в Олимпиаде и стала самой молодой чемпионкой. Больше фактов о Дарье Билодид — в материале.