Шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы в 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио. Украинка обыграла Марию Саккаре из Греции в трех сетах (2:1).

Теперь 26-летняя теннисистка поборется в 1/4 финала Олимпиады-2020 в одиночном разряде.

По словам Свитолиной, она ожидала сложный матч.

— Как я и ожидала — это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете, — добавила спортсменка.

Как объяснила первая ракетка Украины, теперь она будет восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу.

За место в 1/2 финала Олимпийских игр 2020 Свитолина сразится с Камиллой Джорджи из Италии.

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