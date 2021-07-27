Сейчас на Олимпийских играх 2020, которые проходят в Токио, лидируют США. Американские спортсмены завоевали 19 наград, восемь золотых, две серебряные и восемь бронзовых.

На втором месте в рейтинге — сборная Японии. На счету японцев уже 13 медалей, из них восемь золотых, две серебряные и три бронзовые.

Китай на третьем месте, несмотря на то, что у них, как и у США, 19 наград — семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Украинским профессиональным спортсменам за это время удалось завоевать три бронзы, поэтому наше государство сейчас находится на 42-м месте. Украина разделила позицию в списке с двумя другими странами — Казахстаном и Германией.

Также в первую пятерку вошли Россия и Великобритания. В десятке лидеров — Австралия, Южная Корея, Республика Косово, Италия и Канада.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.