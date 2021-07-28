Украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 в Токио.

Таким образом спортсмена наказали за фол против соперника Девлата Бобонова из Узбекистана.

Красную карточку Кеджау Ньябали получил после того, как его соперник дал знак судьям, что не может продолжать схватку.

Дзюдоист поблагодарил всех, кто его поддерживал.

– Не предписано мне было победить. Еще раз спасибо, улыбаемся и машем. Это был удивительный опыт, – написал Кеджау Ньябали в Instagram.

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Это был второй бой Кеджау Ньябали в категории до 90 кг на Олимпиаде-2020.

В первой схватке украинец победил представителя Доминиканской республики Роберта Флорентино. Там Ньябали заработал две желтые карточки, но это не повлияло на результат.

28 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале Олимпийских игр-2020 обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4.

Победа на этом этапе Олимпийских игр стала первой в карьере Свитолиной и в истории украинского женского тенниса.

В полуфинале Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

28 июля прекратили борьбу за медали Олимпиады-2020 в шаге от полуфинала парного турнира украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок.

Сестры уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет встречи – 2:6, 1:6.