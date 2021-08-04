По состоянию на утро 4 августа на Олимпийских играх 2020 медальный зачет возглавляет Китай. В Токио сегодня будут разыграны 17 комплектов медалей в 11-и видах спорта.

Так, в активе сборной Китая 69 наград. Из них 32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых.

На втором месте США. Спортсмены этой страны уже завоевали 73 медали — 25 золотых, 29 серебряных и 21 бронзовую.

Третье место досталось Японии. На счету этой страны 36 наград (20 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых).

Украина в медальном зачете занимает 61-е место. На счету сборной семь наград — шесть бронзовых медалей и одна серебряная.

12-ый день Олимпиады может стать самым успешным для Украины за текущую Олимпиаду. Жан Беленюк и Парвиз Насибов уже гарантировали себе серебро, но могут выиграть и золото в финале соревнований по греко-римской борьбе. Также в вольной борьбе за бронзовую медаль поборется Ирина Коляденко, которая ярко дошла до полуфинала, но там уступила более сильной сопернице. Бронзу может также завоевать дуэт в артистическом плавании Федина – Савчук.

Награды Украины принесли: теннисистка Элина Свитолина (первая бронза), пловец Михаил Романчук (первое серебро), дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, пловец Михаил Романчук и борец вольного стиля Алла Черкасова.

Список медального рейтинга Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В соревнованиях будут участвовать более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. За все время независимости Украины это седьмая по счету Олимпиада. Соревнования были запланированы на прошлый год, однако их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Украина в зачете находится на 61-й строчке. Спортсменам удалось завоевать шесть бронзовых медалей. В субботу теннисистка Элина Свитолина завоевала пятую бронзу для Украины, победив в непростом поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.