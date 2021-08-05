Магучих, Геращенко и Левченко квалифицировались в финал ОИ-2020 в прыжках в высоту

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко вышли в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио в прыжках в высоту.

Чтобы пройти квалификацию спортсменкам необходимо было преодолеть планку с результатом в 1,95 м.

Магучих выполнила свой норматив с первой попытки, Геращенко и Левченко — с третьей. Всего квалификационный барьер преодолели 14 спортсменок.

Левченко и Геращенко без проблем взяли сначала планку в 1,90 м, а вот высоту 1,93 м с первого раза не покорили, но быстро исправились. Затем с третьей попытки преодолели барьер в 1,95 м.

Главной претенденткой на золото в этой дисциплине является представительница с ОКР Мария Ласицкене, которая является трехкратной чемпионкой мира. Она выполнила норматив с третьей попытки. Российскую атлетку считают главной конкуренткой украинок на Играх-2020.

Финальные соревнования в прыжках в высоту состоятся за день до закрытия Олимпийских игр, 7 августа, в 13:35 по киевскому времени.

Украинские легкоатлеты еще не поднимались на пьедестал в Токио. Ближе всего к тройке призеров подобрался метатель молота 20-летний Михаил Кохан.

Наш атлет был самым молодым среди финалистов и за шесть попыток показал четвертый результат, метнув на 80.39 м. Однако этого хватило для того, чтобы подняться на подиум.