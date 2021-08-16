Напал на охранника: паралимпийского чемпиона по дзюдо арестовали в Токио

16 августа в Токио арестовали паралимпийского чемпиона по дзюдо Звиада Гогочури из Грузии. Дзюдоиста, который прибыл в столицу Японии для участия в Паралимпиаде-2020, обвиняют в нападении на 60-летнего охранника.

По данным KyodoNews, на днях между 34-летним паралимпийцем и охранником возникла ссора во время которой дзюдоист толкнул мужчину. Тот упал и получил перелом ребер.

Причиной ссоры стал шум в отеле, который создавал Гогочури вместе с партнерами по сборной Грузии.

Тогда же охранник сделал замечание им, но в ответ получил телесные повреждения от одного из дзюдоистов.

По информации издания, инцидент произошел утром на прошлой неделе. Дзюдоисты вместе находились в одном помещении. Более того, они были в пьяном состоянии.

Так, спортсменов отправили на самоизоляцию в отель после того, как у одного из представителей их команды обнаружили положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом Гогочури должны лишить права участвовать в паралимпийских соревнованиях в Токио, после чего он должен вернуться домой на родину.

Звиад Гогочури — действующий паралимпийский чемпион, выступающий в весовой категории до 90 кг среди паралимпийцев с нарушением зрения.

Паралимпиада-2020 стартует 24 августа в японской столице Токио. Накануне в этом городе проходили Олимпийские игры, где довольно неплохо отличилась сборная Украины.

На Паралимпийских играх выступят 4,4 тыс. спортсменов из 168 стран мира. Украину представят 143 спортсменов. Они будут участвовать в 15 из 22 видов спорта, представленных на соревнованиях.

12 августа Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио. Торжественная церемония проводов состоялась в столичном КВЦ Парковый.

Провожали спортсменов, в том числе президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой.

Источник: KyodoNews