Україна у четвер, 12 серпня, провела національну паралімпійську збірну на Паралімпіаду у Токіо, яка розпочнеться 24 серпня. Урочиста церемонія проводів відбулася у столичному КВЦ Парковий.

Вперше за 30 років на церемонію проводів паралімпійців завітав президент України. Разом із главою держави Володимиром Зеленським на проводах була присутня його дружина Олена Зеленська.

– Ви – наша гордість і слава, нашого спорту, волі та духу. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей. За ці роки на літніх та зимових паралімпійських іграх збірна України здобула майже 400 медалей – 374. І я впевнений, що це слово – майже – буде зовсім непотрібним після ігор у Токіо. І дуже символічно, що вони стартують 24 серпня, у день відновлення незалежності України, – сказав Зеленський під час свого виступу.

Президент також анонсував побудову професійної літньої бази для паралімпійців, але не назвав конкретних дат.

– Ми за цей час (за час проведення Паралімпіади, – Ред.) повинні з урядом, місцевою владою та іншими причетними вирішити питання професійної літньої бази для вас. Ну, вже пора, 30 років минуло… Це наш обов’язок на знак поваги до того всього, що ви робите для нашої країни. Я щиро бажаю ще раз вам успіхів у Токіо. Надихайте, заряджайте, перемагайте та обов’язково повертайтеся додому. Ми будемо підтримувати вас усім серцем, – додав Зеленський.

Церемонія завершилася спілкуванням та фотографуванням паралімпійців з президентом та першою леді, а також олімпійським чемпіоном і заступником парламентського комітету з питань молоді та спорту Жаном Беленюком.

Зазначимо, Паралімпіада у Токіо буде сьомою за рахунком для українських спортсменів. Ігри триватимуть 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту, зокрема і двох дебютних.

Україну на Паралімпіаді у Токіо представлять 143 спортсмени, які братимуть участь у 15 із 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх. А саме це легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон і тхеквондо. Два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.