Американский боксер симулировал травму, чтобы не выходить на ринг против украинца

Американский 23-летний боксер Чарльз Конуэлл (15-0, 11 КО) признался, что симулировал травму руки, чтобы не выходить на ринг против украинца Ивана Голуба (20-1, 15 КО).

Он отметил, что советовался с менеджером накануне поединка.

— Я спросил у менеджера, можно ли провести оба поединка и получить два гонорара. Он мне ответил, что между боями слишком мало времени, к тому же я рискую получить травму или рассечение. И я воспользовался советом симулировать травму, — сказал американец.

Боксер добавил, что травму руки легче симулировать, поэтому он выбрал именно этот повод.

-Честно скажу, что недолго раздумывал над этой идеей, сразу же согласился, — сказал Конуэлл.

За поединок с украинским боксером Голубом американец получил бы $40 тыс., но стриминг Triller предложил ему другой бой с окладом $80 тыс.

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Украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебро летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весе до 75 кг.

В финальном поединке наш спортсмен доминировал над представителем Бразилии Гебертом Консайсаном, но в третьем раунде пропустил мощный удар и отправился в нокдаун. Он смог встать на ноги, однако судья по непонятной причине зафиксировал нокаут и отдал победу бразильцу, хотя Хижняк был готов продолжать бой.

В полуфинале Хижняк одолел Еумиру Марьяля из Филиппин раздельным решением судей 3:2. На стадии четвертьфинала он перебоксировал Еури Седеньо из Доминиканской Республики раздельным решением судей 4:1.

Источник: ESPN