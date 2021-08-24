Українську плавчиню і чотирикратну олімпійську чемпіонку Яну Клочкову другий рік не запрошують на святкування Дня Незалежності України.

У Facebook Яна привітала Україну з 30-річчям незалежності і зазначила, що щорічно приїжджає до Києва відзначити свято нашої країни, незалежно від того де перебуває в цей час. Спортсменка наголосила, що для неї це важливо.

– Щоразу мене запрошували на святкування і я була рада розділити цей день разом із тими людьми, які також як і я колись прославили нашу країну на міжнародній арені. Протягом останніх двох років цього чомусь не відбувається. Може мої медалі та медалі багатьох інших спортсменів потьмяніли? – Написала Яна.

Клочкова зазначила, що вона є найбільш титулованою спортсменкою України, однак її не запросили ні на Олімпіаду в Токіо, ні на парад до 30-ї річниці незалежності України. Плавчиха сказала, що так країна втрачає своїх чемпіонів.

– Багато українських олімпійських чемпіонів і спортсменів, не маючи можливості бути корисними, поступово покидають Україну та представляють інтереси інших країн. Головна причина – в нашій державі не вважають за необхідне залучати наших спортсменів до участі у важливих подіях, до розробки різних спортивних програм, не залучають в якості радників і помічників, – зазначила Яна.

Вона заявила, що задля того, щоб цього не відбувалося – потрібно розуміти, що чиновники в нашій країні тимчасові, а олімпійські чемпіони та видатні спортсмени назавжди.

22 серпня ми писали, що фігуристка й олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства. Причини свого рішення вона не пояснила, однак кілька днів тому досить емоційно відреагувала на відсутність запрошення на святкування 30-річчя незалежності України.