По состоянию на 26 августа количество медалей, которые завоевала Украина на Паралимпийских играх-2020 в Токио, не изменилось. Сейчас на счету страны восемь медалей – одна золотая, пять серебряных и две бронзовые.

Наши спортсмены в общем медальном зачете потеряли одну позицию и спустились с пятого на шестое место.

В соревнованиях спортсмены из более 160 делегаций борются за 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Паралимпийские игры-2020 в Токио — медали

В медальном зачете Паралимпиады-2020 продолжает лидировать Австралия. На счету страны уже 10 медалей, среди которых шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Добавил еще одну золотую медаль в свою копилку Китай. Теперь на их счету девять наград. Спортсмены завоевали шесть золотых, одно серебро и две бронзы.

Тройку лидеров замыкает ПКР. У этой команды по-прежнему три золота, одно серебро и две бронзы.

Паралимпиада-2020 в Токио продлится до 5 сентября. Украину в этом году представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Паралимпиада, как и Олимпийские игры, должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на год.

Соревнования в связи с высоким риском заражения проходят в ограниченном формате без зрителей.