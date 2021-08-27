Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

19-летняя спортсменка стала второй в прыжках в высоту. Она сумела покорить 1.98 м.

Магучих уступила лишь олимпийской чемпионке, представительнице России Марии Ласицкене по количеству попыток.

Так, россиянка взяла 1,98 м с первой попытки, тогда как Магучих — с третьей.

Также на этом этапе Бриллиантовой лиги выступали и другие украинские спортсменки.

Юлия Левченко заняла 6-е место. Она с первых попыток преодолела высоту 1,81 м и 1,85 м, но не смогла взять 1,89 м.

Ирина Геращенко стала 4-й на этапе. Она остановилась на отметке 1,95 м.

Для наших легкоатлеток эти соревнования были первыми после Олимпиады-2020 в Токио.

Что такое Бриллиантовая лига

Ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в каждой встрече.

В финале, который проводится Цюрихе или Брюсселе, очки удваиваются.

Лондонское Гран-при проводится в течение двух дней и считается одной встречей. Если участники набирают одинаковое количество очков, победитель определяется по количеству побед в целом.

Чтобы выиграть главный приз Бриллиантовой лиги, спортсмен должен участвовать в финале.

Скандал с Магучих на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх-2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, преодолев 2 м.

Золото досталось представительнице ОКР Марии Ласицкене, которая преодолела высоту 2,04 м.

После финального соревнования Магучих сделала совместное фото с россиянкой. На фото легкоатлетки появились с флагами Украины и ОКР.

Из-за этой фотографии в украинском инфопространстве разгорелся настоящий скандал. Одни раскритиковали спортсменку, а другие — встали на защиту девушки.

Сама же Магучих отметила, что у нее не было политической позиции. Также она добавила, что не отрицает, что между Украиной и Россией идет война.

Фото: НОК, Getty Images