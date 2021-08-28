Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

28 августа в Токио стартовал очередной день Паралимпийских игр-2020. Украина по его итогам заняла четвертое место в медальном зачете. На счету нашей сборной три золотые, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей.

При этом по количеству наград сине-желтые и вовсе находятся на четвертом месте, уступая лишь Китаю, Великобритании и сборной ОКР, у которых по 50, 35 и 31 медалей соответственно.

Лидером медального зачета остается Китай – спортсмены из этой страны завоевали уже 20 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей.

На втором месте находится Великобритания с 12 золотыми, 11 серебряными и 12 бронзовыми наградами. На третьем месте — сборная ОКР, на счету которой 10 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Также в пятерку лучших команд входит сборная Австралии (7/5/8).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта.

Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.

Уже успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла Украине золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд. Анна Гонтарь завоевала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак и Олег Вирченко — серебро.

Среди фехтовальщиков медали завоевали Артем Манько, Евгения Бреус и Елена Федота.

27 августа наши легкоатлеты также завоевали награды: Владислав Белый — серебро, а Юлия Павленко — бронзу.