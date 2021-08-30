Легкоатлет Ігор Цвєтов приніс Україні чергову срібну медаль на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Українець став другим у забігу на 100 метрів.

Так, у фінальному змаганні Цвєтов пробіг дистанцію за 11.47 секунди. Тим самим наш паралімпієць перевершив власний олімпійський рекорд 2016 року в Ріо-де-Жанейро – 12.22.

Золота нагорода дісталась представнику ПКР Дмитру Сафронову. Із результатом 11.39 секунди він встановив новий світовий рекорд.

На третьому місці розташувався також представник ПКР Артем Калашян. Він подолав дистанцію за 11.75 секунди.

Здобутки Цвєтова

Ігор Цвєтов бере участь у змаганнях з бігу на 100 та 200 м серед спортсменів із церебральним паралічем. На Паралімпіаді-2016 він двічі здобув золото.

Тоді у кваліфікаційному забігу на 100 м Цвєтов встановив світовий рекорд – 12.22 секунди, а у фінальному забігу на 200 м – паралімпійський рекорд із результатом 25.11 секунди.

Паралімпійцю 27 років, він родом із Миколаївської області.

Цвєтов заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

Станом на 30 серпня збірна України завоювала вже 50 медалей на Паралімпіаді-2020. У скарбничці нашої держави 12 золотих, 26 срібних і 12 бронзових нагород.

Таким чином наші паралімпійці посідають 5-те місце у медальному заліку змагань.

Більш новин про Паралімпійські ігри-2020 у Токіо, та участь збірної України у них – у матеріалах Фактів ICTV.