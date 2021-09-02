Украинский спортсмен Владислав Загребельный выиграл золото на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио в секторе прыжков в длину.

Спортсмен выступает в классе T37 (люди с нарушением координации, такими как гипертонус, атаксия и атетоз).

Украинец прыгнул на 6 метров и 59 сантиметров, установив европейский рекорд.

Серебро в этой дисциплине досталось представителю Аргентины Брайану Лионелю Импеллизери, а бронза у бразильца Матеу Евангелисты Кардосу.

На Паралимпиаде-2016 в Рио Загребельный оказался вне тройки лидеров, финишировав четвертым.

Сейчас в копилке сборной Украины на Паралимпиаде в Токио уже 77 наград, из которых 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзы. В медальном зачете наши спортсмены замыкают топ-5 рейтинга.

Две награды в толкании ядра

Украинский паралимпиец Максим Коваль завоевал золотую награду в толкании ядра на Паралимпиаде-2020 в Токио. Он также установил мировой рекорд с результатом в 17,34 метра.

Серебро в этой дисциплине досталось еще одному украинцу Александру Яровому.