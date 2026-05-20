Матч Фрайбург – Астон Вилла в финале Лиги Европы сезона-2025/26 состоится 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Матч Фрайбург – Астон Вилла, где смотреть и кто покажет финал Лиги Европы-2026, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Фрайбург – Астон Вилла: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть финальный матч Фрайбург – Астон Вилла в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Трансляция также будет доступна на канале MEGOGO Футбол Первый, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Матч Фрайбург — Астон Вилла прокомментируют Виталий Кравченко и Владимир Кобельков.

На финале Лиги Европы будет работать французская бригада арбитров, которую возглавит 37-летний Франсуа Летексье.

Ему будут ассистировать Сирил Мунье и Меди Рамуни. Резервным арбитром назначен испанец Алехандро Эрнандес.

За VAR будет отвечать Жером Бризар, которому будет ассистировать Вилли Делажо.

Победитель финала Лиги Европы, помимо трофея весом 15 кг, получит право сыграть в основном этапе Лиги Европы сезона-2026/27, если команда не квалифицировалась через внутренние соревнования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.