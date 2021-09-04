Паралимпийские игры 2020 в Токио: медальный зачет Паралимпиады-2020 (таблица)

По состоянию на утро 4 сентября, Китай продолжает удерживать уверенное лидерство на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Сборная КНР завоевала уже 187 наград, среди которых 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых.

На втором месте, как и раньше, остается сборная Великобритании. Ее спортсмены завоевали 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовую медали.

На третьем месте — США, которые сравнялись со сборной ПКР по количеству золотых медалей — по 35. У американцев уже 35 серебряных наград, тогда как у россиян — 30. В то же время ПКР завоевал 47 бронз, тогда как в США таких наград лишь 27.

Пятое место продолжает удерживать сборная Украины. Наши паралимпийцы завоевали уже 24 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых медалей. По количеству наград украинская сборная находится на четвертом месте, уступая лишь сборным Китая, Великобритании и ПКР.

В топ-10 также входят сборные Нидерландов (23\16\16), Бразилии (21\16\27), Австралии (20\28\27), Италии (13\27\25) и Азербайджана (14\1\4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта. Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.