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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Сборная Украины упустила победу над Чехией на последних секундах игры

Чехия - Украина

Сборная Украины встречалась на выезде с командой Чехии в рамках товарищескому матчу. Игра прошла в Пльзене на стадионе Дусан-Арена и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Автором первого гола в матче стал защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко, который забил после паса от Александра Зинченко. Для игрока этот гол стал дебютным в футболке национальной команды.

Хозяевам поля удалось сравнять лишь на четвертой добавленной минуте ко второму тайму после точного удара форварда Бернли Матея Выдры.

В матче с чехами свою дебютную игру в футболке национальной команды провели несколько футболистов, в частности Виктор Корниенко, Тарас Качараба, Сергей Булеца, Александр Сирота и Владислав Кочергин.

Стартовые составы:

  • Чехия: Станек, Гавел, Емелка, Голеш, Цоуфал, Соучек, Крал, Змргал, Садилек, Пешек, Тецл.
  • Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тымчик, Зубков, Зинченко, Макаренко, Ярмоленко, Сикан.
  • Голи: Выдра, 90+4 — Корниенко, 27

Следующую игру сине-желтые проведут в рамках отбора к чемпионату мира-2022 году против команды Финляндии на выезде. Матч состоится 9 октября. Далее, 12 октября, на подопечных Александра Петракова ждет домашний матч против Боснии и Герцеговины в отборе.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Чехия — Украина, где собрали все самые интересные моменты игры.

Фото: Česká fotbalová reprezentace

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