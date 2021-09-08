Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

После своего поражения в матче 1/4 финала US Open украинская теннисистка поделилась впечатлениями от игры.

Также пятая ракетка мира похвалила свою соперницу — 73 ракетку мира Лейлу Фернандес.

— Сдаться — это не вариант. Я оставила свое сердце там (на корте, — Ред.). Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление. Спасибо US Open и всем за вашу любовь, — написала Свитолина.

Giving up is never an option.. Left my whole heart out there ???? but unfortunately, not today ????????????‍♀️

Well done Leylah, for brave performance!

Thank you @usopen and everyone for your love ❤️ pic.twitter.com/iY5zhFx4L2 — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021

Элина Свитолина в матче 1/4 финала чемпионата США по теннису проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады — 1:2.

Таким образом за право стать финалисткой Фернандес поборется с Ариной Сабаленко из Беларуси, которая в четвертьфинальной схватке обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира является Наоми Осака из Японии. Она покинула US Open-2021 в третьем круге после поражения именно от Фернандес.