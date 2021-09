Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

После своего поражения в матче 1/4 финала US Open украинская теннисистка поделилась впечатлениями от игры.

Также пятая ракетка мира похвалила свою соперницу — 73 ракетку мира Лейлу Фернандес.

Giving up is never an option.. Left my whole heart out there ???? but unfortunately, not today ????????????‍♀️

Well done Leylah, for brave performance!

Thank you @usopen and everyone for your love ❤️ pic.twitter.com/iY5zhFx4L2

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021