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Марія Степанюк |

Бех-Романчук завоевала бронзу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в длину

Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду в прыжках в длину в первый день соревнований финала Бриллиантовой лиги.

В Цюрихе украинка показала в последней попытке результат 6,75 м.

Золото в этой дисциплине завоевала сербка Ивана Шпанович (6,96 м), а серебро досталось представительнице Швеции Хадди Санья (6,83 м).

Выступление в финале Бриллиантовой лиги Бех-Романчук начала с заступа, но после двух следующих попыток вышла на четвертое место с результатом 6.68 метра.

Четвертый прыжок не улучшил положение украинки, но потом смогла вырвать третье место на пьедестале.

В финале Бриллиантовой лиги в 2019 году в Брюсселе Бех-Романчук финишировала четвертой.

Еще одна легкоатлетка Ярослава Магучих смогла завоевать серебро в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту. Магучих удалось поднять высоту в 2,03 м.

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