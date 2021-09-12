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Факты / Спорт
Юлія Соколова |

Яремчук забил очередной гол за Бенфику через несколько минут после выхода на поле

Роман Яремчук

Нападающий португальского клуба Бенфика и сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом за свой новый клуб.

Это произошло накануне, 11 сентября, во время матча пятого тура чемпионата Португалии против Санта-Клары.

Во время этого поединка Яремчук сначала оставался на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме – на 63-й минуте. На тот момент счет матча составлял 4:0 в пользу Бенфики.

Примерно через пять минут пребывания на поле Яремчук сумел увеличить это преимущество, забив пятый гол в ворота Санта-Клары.

Поединок завершился со счетом 0: 5 в пользу Бенфики.

Этот футбольный клуб пока идет без потерь в чемпионате Португалии: после пяти матчей на его счету 15 очков.

Роман Яремчук подписал с “Бенфикой” пятилетний контракт – до 2026 года – в конце июля.

А уже 10 августа он дебютировал за португальцев в матче Лиги чемпионов против московского “Спартака”, забив гол.

Яремчук отметился голом за Бенфику и в матче чемпионата Португалии против Аруки.

До этого украинец играл за бельгийский футбольный клуб “Гент”. За эту команду украинец провел 152 матча, в которых забил 62 гола.

При переходе Яремчука в “Бенфику” сумма трансфера составила более 17 млн евро.

Фото: Dreamstime

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