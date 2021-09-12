Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Юлія Соколова |

Яремчук забив черговий гол за Бенфіку через кілька хвилин після виходу на поле

Роман Яремчук

Нападник португальського клубу Бенфіка та збірної України Роман Яремчук відзначився черговим голом за свій новий клуб.

Це сталося напередодні, 11 вересня, під час матчу п’ятого туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари.

Під час цього поєдинку Яремчук спочатку залишався на лаві запасних і вийшов на заміну в другому таймі – на 63-й хвилині. На той момент рахунок матчу складав 4:0 на користь Бенфіки.

Приблизно за п’ять хвилин перебування на полі Яремчук зумів збільшити цю перевагу, забивши п’ятий гол у ворота Санта-Клари.

Поєдинок завершився з рахунком 0:5 на користь Бенфіки.

Цей футбольний клуб поки що йде без втрат у чемпіонаті Португалії: після п’яти матчів на його рахунку 15 очок.

Роман Яремчук підписав із “Бенфікою” п’ятирічний контракт – до 2026 року – наприкінці липня.

А вже 10 серпня він дебютував за португальців у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти московського “Спартака”, забивши гол.

Яремчук відзначився голом за Бенфіку і в матчі чемпіонату Португалії проти Аруки.

До цього українець грав за бельгійський футбольний клуб “Гент”. За цю команду українець провів 152 матчі, в яких забив 62 голи.

При переході Яремчука в “Бенфіку” сума трансферу склала понад 17 млн євро.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка