Нападник португальського клубу Бенфіка та збірної України Роман Яремчук відзначився черговим голом за свій новий клуб.

Це сталося напередодні, 11 вересня, під час матчу п’ятого туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари.

Під час цього поєдинку Яремчук спочатку залишався на лаві запасних і вийшов на заміну в другому таймі – на 63-й хвилині. На той момент рахунок матчу складав 4:0 на користь Бенфіки.

Приблизно за п’ять хвилин перебування на полі Яремчук зумів збільшити цю перевагу, забивши п’ятий гол у ворота Санта-Клари.

Поєдинок завершився з рахунком 0:5 на користь Бенфіки.

Цей футбольний клуб поки що йде без втрат у чемпіонаті Португалії: після п’яти матчів на його рахунку 15 очок.

Роман Яремчук підписав із “Бенфікою” п’ятирічний контракт – до 2026 року – наприкінці липня.

А вже 10 серпня він дебютував за португальців у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти московського “Спартака”, забивши гол.

Яремчук відзначився голом за Бенфіку і в матчі чемпіонату Португалії проти Аруки.

До цього українець грав за бельгійський футбольний клуб “Гент”. За цю команду українець провів 152 матчі, в яких забив 62 голи.

При переході Яремчука в “Бенфіку” сума трансферу склала понад 17 млн євро.