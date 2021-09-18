Сборная Украины U-17 по баскетболу разгромила россиян и вышла в четвертьфинал ЧЕ

Сборная Украины U-17 по баскетболу крайне успешно стартовала на чемпионате Европы 3х3.

Сине-желтые дважды уверенно победили своих соперников – Сербию (18:15) и Россию (9:21).

В четвертьфинале украинская сборная сыграет с командой, которая займет второе место в группе C.

Соперником Украины может стать Беларусь, Словения или Израиль.

Самым результативным игроком сине-желтых стал Кабанов, который набрал 12 очков. На втором месте оказался Чорногрицький, на счету которого 10 пунктов.

На третьем и четвертом местах оказались Семерич и Орешин, которые заработали по 9 и 8 очков соответственно.