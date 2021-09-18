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Дмитро Кудрявцев |

Збірна України U-17 з баскетболу розтрощила росіян та вийшла до чвертьфіналу ЧЄ

НБА баскетбол

Збірна України U-17 з баскетболу вкрай успішно стартувала на чемпіонаті Європи 3х3.

Синьо-жовті двічі впевнено перемогли своїх суперників – Сербію (18:15) та Росію (9:21).

У чвертьфіналі українська збірна зіграє з командою, яка займе друге місце в групі C.

Суперником України може стати Білорусь, Словенія або Ізраїль.

Найрезультативнішим гравцем синьо-жовтих став Кабанов, який набрав 12 очок. На другому місці опинився Чорногрицькій, на рахунку якого 10 пунктів.

На третьому та четвертому місцях опинилися Семерич та Орешин, які заробили по 9 та 8 очок відповідно.

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Фото: Dreamstime

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