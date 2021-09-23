Прометей победил Будивельник и впервые выиграл Суперкубок Украины по баскетболу

В среду, 22 сентября, состоялся поединок за баскетбольный Суперкубок Украины между столичным Будивельником и чемпионом Украины из поселка Слобожанское Прометеем. Матч состоялся в киевском Дворце спорта.

В ожесточенном матче за трофей Прометей оказался сильнее киевлян и сумел вырвать победу с преимуществом в 5 очков.

Баскетбольный матч Прометей — Будивельник закончился со счетом 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32).

Начали увереннее игру хозяев паркета с преимуществом в шесть очков. Во второй 10-минутке Будивельник сыграл 2 очка. Однако в третьем периоде подопечные Гинзбурга преобладали с 9 очками.

В финальном периоде Прометей смог удержать преимущество и выиграть престижный трофей. Главным фактором успеха команды стала лучшая меткость.

Для Прометея это первый Суперкубок в истории команды.

По итогам сезона 2020/21 команда впервые стала чемпионом Украины. В финальной серии игроки уверенно обыграли Запорожье в трех матчах.

В то же время Будивельник в финале Кубка Украины победил Черкасских Мавп- 93:70.

Фото: ФБУ