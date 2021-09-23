Прометей переміг Будівельник і вперше виграв Суперкубок України з баскетболу

У середу, 22 вересня, відбувся поєдинок за баскетбольний Суперкубок України між столичним Будівельником і чемпіоном України з селища Слобожанське Прометеєм. Матч відбувся у київському Палаці спорту.

У запеклому матчі за трофей Прометей виявився сильнішим за киян і зумів вирвати перемогу з перевагою в 5 очок.

Баскетбольний матч Прометей – Будівельник закінчився з рахунком 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32).

Розпочали впевненіше гру господарі паркету з перевагою в шість очок. У другій 10-хвилинці Будівельник відіграв 2 очка. Однак в третьому періоді підопічні Ґінзбурґа переважали з 9 очками.

У фінальному періоді Прометей зміг втримати перевагу і виграти престижний трофей. Головним фактором успіху команди стала краща влучність.

Для Прометея це перший Суперкубок в історії команди.

За підсумками сезону 2020/21 команда вперше стала чемпіоном України. У фінальній серії гравці впевнено обіграли Запоріжжя в трьох матчах.

Водночас Будівельник у фіналі Кубка України переміг Черкаських Мавп – 93:70.

Фото: ФБУ