Мировые звезды бокса отреагировали на победу Усика

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, одолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.

Американский тренер Тедди Атлас поздравил Усика.

— Он сделал то, что я предполагал, выиграв титул в супертяжах, как это сделал Холифилд после абсолютного чемпионства в крузервейте. Также поздравляю судей, вы не облажались, — написал известный наставник.

Congratulations to Usyk, he did what I had predicted he would, winning the Heavyweight Title as Holyfield did after being Cruiser Wt. Champion. And also Congratulations to the judges, you didn’t screw it up! #JoshuaUsyk #joshuavsusyk — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) September 25, 2021

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поаплодировал Усику за отличное тактическое выступление и дал совет Джошуа.

— Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше, — написал боксер.

Gotta give it up to @usykaa on a great tactical performance tonight. For @anthonyjoshua it’s not the end of the road, but u can’t be so tentative or wait till the 8th round to turn it on. Learn from this and improve. #JoshuaUsyk — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) September 25, 2021

— Усик показал свою породу в ринге. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас чемпион в супертяжах. Это стоило того, чтобы пройти долгий путь, усердно работать и настойчиво добиваться целей, — написал Льюис в Twitter.

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) также прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

— Смело скажу, Усик — лучший боец планеты. Один вот вышел в ринг, но как лимон съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнующе, каждая секунда боя — шедевр от Саши, — сказал Редкач.

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— По моим подсчетам, Джошуа выиграл три раунда, остальные взял Усик. Победил лучший боксер. Бесспорно, — написал боксер Джонни Нельсон.

— Прекрасный бой, умный. Я очень счастлив. Александр выполнил безупречную работу. Вся страна в восторге. Он — следующий чемпион мира в супертяжах после Владимира Кличко. Прекрасный результат. Мы очень довольны, — сказал после боя бывший чемпион мира Виталий Кличко. Экс-чемпион мира Энди Руис, который также сражался с Джошуа и победил, поздравил украинца. — Да, мужик, поздравляю тебя. Ты сделал это. Мои поздравления, бро, — сказал Руис.

Звезда украинского бокса Василий Ломаченко отреагировал на победу своего друга, кума и коллеги Александра Усика, опубликовав в Instagram фото чемпиона.

— Слава Богу, — подписал фотографию Ломаченко.

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Украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа и отобрал у него сразу четыре пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

В финальном раунде Усик приблизился к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.