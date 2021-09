Мировые звезды бокса отреагировали на победу Усика

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, одолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.

Американский тренер Тедди Атлас поздравил Усика.

Congratulations to Usyk, he did what I had predicted he would, winning the Heavyweight Title as Holyfield did after being Cruiser Wt. Champion. And also Congratulations to the judges, you didn’t screw it up! #JoshuaUsyk #joshuavsusyk

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поаплодировал Усику за отличное тактическое выступление и дал совет Джошуа.

Gotta give it up to @usykaa on a great tactical performance tonight. For @anthonyjoshua it’s not the end of the road, but u can’t be so tentative or wait till the 8th round to turn it on. Learn from this and improve. #JoshuaUsyk

