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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Отличный тактический бой: мировые звезды бокса отреагировали на победу Усика

Отличный тактический бой: мировые звезды бокса отреагировали на победу Усика

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик, одолев британца Энтони Джошуа, получил многочисленные поздравления, положительные отзывы и комплименты в свой адрес от авторитетных специалистов, бывших чемпионов и боксеров.

Американский тренер Тедди Атлас поздравил Усика.

— Он сделал то, что я предполагал, выиграв титул в супертяжах, как это сделал Холифилд после абсолютного чемпионства в крузервейте. Также поздравляю судей, вы не облажались, — написал известный наставник.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поаплодировал Усику за отличное тактическое выступление и дал совет Джошуа.

— Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше, — написал боксер.

— Усик показал свою породу в ринге. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас чемпион в супертяжах. Это стоило того, чтобы пройти долгий путь, усердно работать и настойчиво добиваться целей, — написал Льюис в Twitter.

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) также прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

— Смело скажу, Усик — лучший боец планеты. Один вот вышел в ринг, но как лимон съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнующе, каждая секунда боя — шедевр от Саши, — сказал Редкач.

 

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— По моим подсчетам, Джошуа выиграл три раунда, остальные взял Усик. Победил лучший боксер. Бесспорно, — написал боксер Джонни Нельсон.

Мировые звезды бокса отреагировали на победу Усика

— Прекрасный бой, умный. Я очень счастлив. Александр выполнил безупречную работу. Вся страна в восторге. Он — следующий чемпион мира в супертяжах после Владимира Кличко. Прекрасный результат. Мы очень довольны, — сказал после боя бывший чемпион мира Виталий Кличко.

Экс-чемпион мира Энди Руис, который также сражался с Джошуа и победил, поздравил украинца.

— Да, мужик, поздравляю тебя. Ты сделал это. Мои поздравления, бро, — сказал Руис.

Звезда украинского бокса Василий Ломаченко отреагировал на победу своего друга, кума и коллеги Александра Усика, опубликовав в Instagram фото чемпиона.

— Слава Богу, — подписал фотографию Ломаченко.

 

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Украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа и отобрал у него сразу четыре пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

В финальном раунде Усик приблизился к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Фото: Getty Images

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