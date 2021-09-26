Світові зірки боксу відреагували на перемогу Усика – фото

Чемпіон світу, український боксер Олександр Усик, здолавши британця Ентоні Джошуа, отримав численні вітання, схвальні відгуки та компліменти на свою адресу від авторитетних фахівців, колишніх чемпіонів та боксерів.

Американський тренер Тедді Атлас привітав Усика.

– Він зробив те, що я передбачав, вигравши титул у надважкій вазі, як це зробив Голіфілд після абсолютного чемпіонства у крузервейті. Також вітаю суддів, ви не облажалися, – написав відомий наставник.

Congratulations to Usyk, he did what I had predicted he would, winning the Heavyweight Title as Holyfield did after being Cruiser Wt. Champion. And also Congratulations to the judges, you didn’t screw it up! #JoshuaUsyk #joshuavsusyk — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) September 25, 2021

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс поаплодував Усику за чудовий тактичний виступ і дав пораду Джошуа.

– Для Джошуа це не кінець шляху, але не потрібно бути таким обережним і чекати на 8-й раунд, щоб покінчити з суперником. Вчися і ставай кращим, – написав боксер.

Gotta give it up to @usykaa on a great tactical performance tonight. For @anthonyjoshua it’s not the end of the road, but u can’t be so tentative or wait till the 8th round to turn it on. Learn from this and improve. #JoshuaUsyk — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) September 25, 2021

– Усик показав свою породу в рингу. Чемпіон серед любителів. Олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті й зараз чемпіон у надважкій вазі. Це вартувало того, щоб пройти довгий шлях, старанно працювати і наполегливо домагатися цілей, – написав Льюїс в Twitter.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) також прокоментував перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Олександра Усика.

– Сміливо скажу, Усик – найкращий боєць планети. А один ось вийшов у ринг, але як лимон з’їв, навіть не обійняв. Це було красиво, яскраво, хвилююче, кожна секунда бою – шедевр від Саші, – сказав Редкач.

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– За моїми підрахунками, Джошуа виграв три раунди, решту взяв Усик. Переміг кращий боксер. Безперечно, – написав боксер Джонні Нельсон.

– Прекрасний бій, розумний. Я дуже щасливий. Олександр виконав бездоганну роботу. Вся країна в захваті. Він – наступний чемпіон світу в надважкій вазі після Володимира Кличка. Прекрасний результат. Ми дуже задоволені, – сказав після бою колишній чемпіон світу Віталій Кличко.

Екс-чемпіон світу Енді Руїс, який також бився з Джошуа і переміг, привітав українця.

– Так, мужик, вітаю тебе. Ти зробив це. Мої вітання, бро, – сказав Руїс.

Зірка українського боксу Василь Ломаченко відреагував на перемогу свого друга, кума і колеги Олександра Усика, опублікувавши в Instagram фото чемпіона.

– Слава Богу, – підписав світлину Ломаченко.

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Український боксер Олександр Усик здолав британця Ентоні Джошуа і відібрав у нього відразу чотири пояси за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

У фінальному раунді Усик наблизився до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.