Світові зірки боксу відреагували на перемогу Усика – фото

Чемпіон світу, український боксер Олександр Усик, здолавши британця Ентоні Джошуа, отримав численні вітання, схвальні відгуки та компліменти на свою адресу від авторитетних фахівців, колишніх чемпіонів та боксерів.

Американський тренер Тедді Атлас привітав Усика.

Congratulations to Usyk, he did what I had predicted he would, winning the Heavyweight Title as Holyfield did after being Cruiser Wt. Champion. And also Congratulations to the judges, you didn’t screw it up! #JoshuaUsyk #joshuavsusyk

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс поаплодував Усику за чудовий тактичний виступ і дав пораду Джошуа.

Gotta give it up to @usykaa on a great tactical performance tonight. For @anthonyjoshua it’s not the end of the road, but u can’t be so tentative or wait till the 8th round to turn it on. Learn from this and improve. #JoshuaUsyk

— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) September 25, 2021