Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик решил сделать подарок американскому миллиардеру и инженеру Илону Маску после победного боя с британцем Энтони Джошуа.

34-летний украинец подарит Маску свою криптовалюту — NFT-токен и космический костюм JAXET, в котором он выходил на ринг в ночь на 26 сентября.

Усик подарит Маску свою криптовалюту и космический костюм / 2 фотографии

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO

— Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021