Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик решил сделать подарок американскому миллиардеру и инженеру Илону Маску после победного боя с британцем Энтони Джошуа.

34-летний украинец подарит Маску свою криптовалюту — NFT-токен и космический костюм JAXET, в котором он выходил на ринг в ночь на 26 сентября.

Усик подарит Маску свою криптовалюту и космический костюм / 2 фотографии

— Спасибо всем за поддержку. Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Маску и сделать особый подарок — мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет, — написал Усик.

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO — Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021

Отметим, что ранее Александр Усик выпустил криптовалюту.

NFT-токены (невзаимозаменяемые токены) — уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета, а также дает эксклюзивные права на него.

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне длился максимальные 12 раундов. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу украинцу — 117:112, 116:112 и 116:112.

Таким образом Усик отобрал у британца четыре чемпионских титула — WBO, WBA, IBF, IBO.

Более того, после сенсационной победы Усик возглавил мировой рейтинг боксеров в супертяжелом весе. В то же время в списке P4P лучших боксеров независимо от весовой категории он поднялся на четвертое место.