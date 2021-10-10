Фьюри рассказал, планирует ли провести бой с Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, который накануне нокаутировал претендента Деонтея Уайлдера, заявил, что не отрицает возможности боя против украинца Александра Усика, который обладает титулами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

По словам 33-летнего британского боксера, вначале нужно дождаться его реванша против Энтони Джошуа.

— За последние шесть месяцев я провел со своей семьей всего две недели. Прежде чем я начну думать о новом сопернике, я хотел бы насладиться сегодняшней победой, которая является одной из крупнейших в моей карьере,- заявил Фьюри.

Британский боксер добавил, что возьмет перерыв на ближайшее время, которое планирует посвятить своей семье.

Напомним, накануне в Лас-Вегасе прошел бой между Фьюри и Уайлдером, в котором американец не смог отобрать у британского боксера его пояс по версии WBC.

Фьюри доминировал на протяжении всего поединка, хотя и сам дважды побывал в нокдауне.

В итоге бой завершился в 11 раунде, в котором британскому боксеру удалось нокаутировать американского претендента.

Источник: Boxingnews 24