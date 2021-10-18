Элина Свитолина вернулась в топ-6 теннисисток мирового рейтинга WTA. Еще другие украинки значительно улучшили свои позиции, в частности Дария Лопатецкая и Дария Снигур.

Подробнее о достижении звезд тенниса из Украины и их результатах — в материале Фактов ICTV.

Первая ракетка Украины Елена Cвитолина поднялась на одну позицию и таким образом оказалась на шестом месте в рейтинге WTA.

Отметим, что Свитолина накануне соревновалась в Индиан-Уэллсе, где дошла до 1/8 финала. На четвертом круге соревнований 27-летняя теннисистка потерпела поражение от американки Джессики Пегула — 1:6, 1:6.

Также личные рекорды установили Марта Костюк и Ангелина Калинина. Таким образом Костюк стала 53-й в рейтинге, а Калинина 57-й. Это самые высокие результаты в карьере теннисисток.

В то же время другая представительница Украины Даяна Ястремская потеряла одну позицию и опустилась на 76-ю строчку.

Наибольшего прогресса принесла Дария Лопатецкая, которая поднялась сразу на 27 мест и вернулась в топ-500.

В топ-200 наибольший прогресс в Дарьи Снигур. Девушка обновила личный рекорд и поднялась на восемь позиций — 184-е место.

Лидирует в рейтинге Эшли Барти из Австралии. Новые личные рекорды также установили представительница Чехии Барбора Крейчикова (4-е место) и представительница Греции Мария Саккаре (7-е).

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В то же время в мужском теннисе улучшил свое положение в рейтинге ATP первая ракетка Украины — Илья Марченко. Украинец поднялся на три позиции и теперь занимает 164-е место.

Отметим, что Марченко будет одним из четырех представителей Украины на Кубке Кремля. Он преодолел два раунда квалификации и сыграет в основной сетке турнира ATP.

Также поднялись в рейтинге ATP еще два украинца — Сергей Стаховский и Виталий Сачко. Лидирует — Новак Джокович из Сербии.