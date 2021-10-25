16 ноября Украина проведет ответный матч против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного тура на Чемпионат мира по футболу-2022. А перед этим, 11 ноября, сборная в товарищеском матче встретится с Болгарией. Тренер национальной сборной по футболу Александр Петраков объявил состав команды на эти матчи.

Так, в список вызванных игроков, в частности, вернулись Тарас Качараба и Александр Зинченко, которые восстановились после травм. Также в матче Украина — Босния и Герцеговина сыграет Виктор Коваленко, Руслан Малиновский и Денис Гармаш. Эти игроки привлекли внимание тренеров выступлениями в своих командах.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш выступит в составе национальной сборной против Боснии и Герцеговины впервые с 2017 года.

Состав сборной на матч Украина — Босния и Герцеговина

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник.

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко.

Резервный список: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Игорь Харатин, Александр Пихаленок.

Сборная Украины начнет сбор уже 8 ноября. 11 ноября в Одессе пройдет товарищеский матч Украина — Болгария.

Против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют на выезде. Матч состоится, во вторник, 16 ноября, в городе Зеница.

Первая встреча Украины против сборной Боснии и Герцеговины прошла 12 октября в Киеве. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. Тогда Петраков в который раз не вызвал Руслана Малиновского. Перед этим он рассказывал о конфликте с футболистом, ведь Малиновский якобы очень обижается, когда не видит своей фамилии в заявке на матчи.

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