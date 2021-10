Костюк стала третьей украинкой, которая вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно преодолела барьер 1/8 финала турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) и вышла в четвертьфинал.

Костюк в двух сетах одолела представительницу Германии Мону Бартель со счетом 6:4, 6:4.

6-4, 6-4

@marta_kostyuk gets the better of Barthel to reach the #TransylvaniaOpen quarterfinals.

Faces the winner of Raducanu-Bogdan next! pic.twitter.com/zJHa5xRoV4

— wta (@WTA) October 28, 2021