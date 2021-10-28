Костюк стала третьей украинкой, которая вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно преодолела барьер 1/8 финала турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) и вышла в четвертьфинал.

Костюк в двух сетах одолела представительницу Германии Мону Бартель со счетом 6:4, 6:4.

6-4, 6-4 @marta_kostyuk gets the better of Barthel to reach the #TransylvaniaOpen quarterfinals. Faces the winner of Raducanu-Bogdan next! pic.twitter.com/zJHa5xRoV4 — wta (@WTA) October 28, 2021

Первый сет украинка начала с проигранной подачи, но сразу же взяла подачу своей визави. В десятом розыгрыше Костюк воспользовалась ошибкой немки и записала сет в свой актив. Вторая партия разворачивалась по схожему сценарию — украинка так же отдала одну свою подачу и взяла две у Бартель.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 12 минут, за которые Костюк пять раз подала на вылет и допустила одну двойную ошибку. У Бартель один эйс и семь двойных ошибок.

За выход в полуфинал Костюк сойдется с победительницей US Open-2021 британкой Эммой Радукану, которая занимает 23 строчку в рейтинге WTA. Игра запланирована на 29 октября.

В полуфинал попытаются выйти еще две украинки: Ангелина Калинина сойдется с победительницей пары Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Аннет Контавейт (Эстония), а Лесю Цуренко ждет встреча с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.