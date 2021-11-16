Сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного матча к чемпионату мира-2022. Игра состоится 16 ноября в Зенице на стадионе Билино Поле.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина — Украина?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

В повторе матч можно будет пересмотреть в 11.25 на канале Футбол 1 и в 19.25 на Футбол 2.

Это будет вторая встреча команд в официальных матчах. Впервые Украина с Боснией и Герцеговиной встретились месяц назад во Львове в рамках отбора ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице группы D европейской квалификации лидером является сборная Франции (15), вторая строчка у Финляндии (11), Украина замыкает тройку, имея в активе 9 очков, а Босния и Герцеговина (7) – четвертая.

В рамках подготовки к заключительному матчу отбора сборная Украины встречалась с Болгарией. Сине-желтые нанесли 36 ударов по воротам соперника и трижды забили из положения вне игры, но в итоге сыграли вничью.

Фото: УАФ