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Украинские клубы выдали худший сезон в еврокубках за восемь лет

Мария Степанюк редактор ленты
ФК Шахтар

Сегодня, 25 ноября, матчами Лиги Европы и Лиги конференций завершится пятый тур группового этапа в еврокубках.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер синхронно потерпели поражение в своих матчах перед заключительным туром и упустили шанс оказаться в весенней части хотя бы одного из турниров.

Теоретический шанс сыграть весной в Лиге конференций остается у луганской Зари. Подопечные Виктора Скрипника идут третьими в своей группе, имея 6 очков — от второй итальянской Ромы их отделяет один пункт. Именно сегодня в Риме команды и выяснят, кто больше заслуживает евровесну.

Что касается самого выступления украинских клубов в еврокубках, то уже можно сказать, что нынешний результатхудший за последние восемь сезонов.

Если брать точкой отсчета начало войны на Донбассе, то сезон-2014/15 был самым успешным. Тогда мы заработали 10 очков в рейтинге ассоциаций. Следующий сезон тоже завершили с высоким показателем 9,8 очков. В текущем же сезоне у нас всего 3,8 очка.

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Этот сезон в еврокубках стал первым за 14 лет, когда наши представители не смогли квалифицироваться в весеннюю часть плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Последний раз Динамо и Шахтер финишировали на последних местах в своих группах в ЛЧ в сезоне-2007/08. А еще два украинских клуба Днепр и Металлист не смогли квалифицироваться в групповой этап еврокубков.

Также это четвертый сезон подряд, когда от Украины не будет ни одного клуба в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз там играл Шахтер в сезоне-2017/18.

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Фото: FC Shakhtar

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