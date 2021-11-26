Молился, чтобы не попалась Италия и Португалия – Петраков о жеребьевке для сборной Украины

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, была благосклонной для сборной Украины.

Такое мнение выразил главный тренер национальной команды Александр Петраков.

— Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия. Британские команды — хороши, я хотел таких соперников. Интересно будет с ними сыграть. Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика. Пока наша цель — 24 марта. Не заглядываю далеко, — заявил Петраков.

Кроме того, свои комментарии дали также игроки главной команды страны Андрей Пятов и Александр Зинченко. В частности, полузащитник Манчестер Сити заявил, что желто-синим грех жаловаться на результаты жеребьевки.

Он подчеркнул, что Шотландия очень хорошо физически подготовлена и там играет много игроков английской Премьер-лиги, потому первый матч будет для украинцев сродни финалу.

В свою очередь вратарь Шахтера отметил, что сборной Украины очень повезло со жребием, однако это накладывает на команду дополнительную ответственность.

— Выбор был между Италией и Португалией или Шотландией и Уэльсом. Считаю, что действительно повезло. Но это груз ответственности, потому что мы получили равного себе соперника и теперь просто обязаны его проходить, — сказал Пятов.

Поделился своими впечатлениями и президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он отметил, что жребий его порадовал, однако расстроил тот факт, что украинским болельщикам придется ехать в Шотландию, чтобы поддержать свою команду.

Он также добавил, что главная цель на сегодняшний день – пройти оставшихся двух соперников, что позволит желто-синим отправиться в Катар на ЧМ-2022.

Также появился и комментарий главного тренера национальной команды Шотландии Стива Кларка, с подопечными которых украинцы встретятся в первом матче.

— Изначально определил Украину в качестве самого сложного для нас соперника во время жеребьевки. Кроме того, мы прекрасно знаем, что Уэльс в последнее отлично себя показал. Со сборной Австрии мы уже хорошо знакомы, — подчеркнул наставник шотландцев.

Он добавил, что членам его тренерского штаба будет о чем подумать зимой, чтобы затем команда смогла хорошо себя показать в мартовских матчах.