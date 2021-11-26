Молився, щоб не попалася Італія та Португалія – Петраков про жеребкування для збірної України

Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі, було вдалим для збірної України.

Таку думку висловив головний тренер національної команди Олександр Петраков.

— Хороше жеребкування для нас. Я молив Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія. Британські команди – гарні, я хотів таких суперників. Цікаво буде зіграти із ними. Вивчатимемо, дивитимемося. Дві ігри на виїзді. Якби ми ще й удома зіграли, то взагалі була б фантастика. Поки що наша мета — 24 березня. Не заглядаю далеко, – заявив Петраков.

Крім того, свої коментарі дали також гравці головної команди країни Андрій П’ятов та Олександр Зінченко. Зокрема, півзахисник Манчестер Сіті заявив, що жовто-синім гріх скаржитися на результати жеребкування.

Він наголосив, що Шотландія дуже добре фізично підготовлена ​​і там грає багато гравців англійської Прем’єр-ліги, тому перший матч буде для українців немов фінал.

В свою чергу, воротар Шахтаря зазначив, що збірній України дуже пощастило з жеребом, однак це накладає на команду додаткову відповідальність.

– Вибір був між Італією та Португалією чи Шотландією та Уельсом. Вважаю, що справді пощастило. Але це тягар відповідальності, тому що ми отримали рівного собі суперника і тепер просто зобов’язані його проходити, – сказав П’ятов.

Поділився своїми враженнями президент української асоціації футболу Андрій Павелко. Він зазначив, що жереб його порадував, проте засмутив той факт, що українським уболівальникам доведеться їхати до Шотландії, щоб підтримати свою команду.

Він також додав, що головна мета на сьогоднішній день – пройти двох суперників, що залишилися, і це дозволить жовто-синім вирушити в Катар на ЧС-2022.

Також з’явився коментар головного тренера національної команди Шотландії Стіва Кларка, з підопічними яких українці зустрінуться в першому матчі.

– З самого початку визначив Україну як найскладнішого для нас суперника під час жеребкування. Крім того, ми чудово знаємо, що Уельс останнім часом відмінно себе показав. Зі збірною Австрії ми вже добре знайомі, – наголосив наставник шотландців.

Він додав, що членам його тренерського штабу буде про що подумати взимку, щоб потім команда змогла добре себе показати у березневих матчах.