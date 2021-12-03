Украинская каратистка Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг в весовой категории до 55 кг

Всемирная федерация каратэ (WKF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, показавший, что украинка Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг в весовой категории до 55 кг.

Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, занимающей в рейтинге десятое место.

В мировой классификации спортсменка опережает каратистку из Бразилии Валерию Кумидзаки, а также россиянку Анну Чернышеву.

Впервые она возглавила мировой рейтинг в 2018 году.

В топ-10 рейтингов, опубликованных на официальном сайте WKF, вошли еще пять украинцев.

Станислав Горуна занимает третье место в рейтинге весом до 75 кг. Ризван Талибов – на шестом месте в весе от 84 кг. Анита Серегина, недавно получившая серебро чемпионата, поднялась на шестое место в категории до 61 кг. Галина Мельник – седьмая (в/к до 68 кг), а Екатерина Кривая – девятая (в/к до 50 кг).

Отметим, что Терлюга недавно вышла замуж. Избранником 29-летней спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий.

Она – заслуженный мастер спорта Украины по каратэ и трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019). Также в активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию. А на Олимпиаде в Токио выиграла серебряную медаль, которая стала первой олимпийской наградой для Украины в этом виде спорта.