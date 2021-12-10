В четверг, 9 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа в еврокубковых турнирах, после которых таблица коэффициентов УЕФА претерпела изменения.

К сожалению, Украина потеряла всех представителей еврокубков. Еще за тур до окончания группового этапа стало известно, что ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков. Последний тур превратился в формальность, но даже при таких условиях громко хлопнуть дверью нашим командам не удалось.

Из трех команд только луганской Заре и донецкому Шахтеру удалось заработать очки благодаря ничьей с норвежским Буде-Глимтом (1:1) и молдавским Шерифом (1:1). А вот киевское Динамо в матче против Бенфики уступило со счетом 0:2.

За текущий сезон наши клубы набрали всего 4.200 балла, что является только 25 местом в сезоне. Последний раз меньше 5.000 баллов наши команды набирали еще в сезоне-2007/08.

Таким образом, Украина проиграла борьбу России за место в топ-10, которое дает чемпиону страны прямую путевку в групповой раунд плей-офф Лиги чемпионов-2023/24. Поэтому в два ближайших сезона оба клуба от Украины (чемпион и вице-чемпион, — Ред.) постараются преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Но и это еще не самое худшее, ведь в таблице Украину опередила уже Сербия, поэтому Украина на 12 месте. Позади расположились Бельгия и Швейцария, у которых осталось по одному представителю.

Стоит отметить, что после того, как в таблице отпадут очки за сезон-2017/18, Россия, которая тогда набрала 12.600 очков, опустится на 14 место, но и Украина останется 12-й.

Читайте:

Фото: ФК Заря