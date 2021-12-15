В Ташкенте (столице Узбекистана) состоялись соревнования в рамках чемпионата мира по тяжелой атлетике. Украинка Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира среди женщин.

Спортсменка завоевала три золота в рывке, толчке и сумме двоеборья. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

Сначала 24-летняя украинка выиграла золото в первом виде соревнований – рывке. Она осилила вес 113 кг, что на пять кг больше, чем у соперницы из Южной Кореи.

В толчке спортсменка взяла 135 кг, превзойдя результаты представительниц других стран на соревнованиях.

По сумме рывка и толчка (248 кг) Марущак завоевала золотую награду и стала абсолютной чемпионкой мира. Она показала лучший результат, чем спортсменки Валерия Ривас из Колумбии и Исеула Ким из Южной Кореи.

К этому времени только одному украинцу удалось выиграть на одном чемпионате мира три награды – в рывке, толчке и двоеборье.

Спортсмен Тимур Таймазов в 1994 году завоевал три титула в категории до 108 кг. Алина Марущак стала первой украинской спортсменкой, которая смогла это сделать.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины