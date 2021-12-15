У Ташкенті (столиці Узбекистану) відбулися змагання у рамках чемпіонату світу з важкої атлетики. Українка Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу серед жінок.

Спортсменка виборола три золота у ривку, поштовху та сумі двоборства. Про це повідомила Федерація важкої атлетики України.

Спочатку 24-річна українка виграла золото у першому виді змагань — ривку. Вона подужала вагу 113 кг, що на п’ять кг більше, ніж у суперниці з Південної Кореї.

У поштовху спортсменка взяла 135 кг, перевершивши результати представниць інших країн на змаганнях.

За сумою ривка та поштовху (248 кг) Марущак виборола золоту нагороду та стала абсолютною чемпіонкою світу. Вона показала кращий результат, ніж спортсменки Валерія Рівас з Колумбії та Ісеул Кім із Південної Кореї.

До цього часу лише одному українцю вдалося виграти на одному чемпіонаті світу три нагороди – у ривку, поштовху та двоборстві.

Спортсмен Тимур Таймазов у 1994 році виборов три титули у категорії до 108 кг. Аліна Марущак стала першою українською спортсменкою, яка змогла це зробити.

Фото: Федерація важкої атлетики України