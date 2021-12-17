Украинскому боксеру Василию Ломаченко запретили возвращаться на ринг после победы над гонцом Ричардом Комми. Такое решение приняла спортивная комиссия штата Нью-Йорк

Ломаченко победил единогласным решением, а в ответ почти ничего не упустил. Лишь 12% ударов Комми были точными.

Тем не менее легкоатлетическая комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок. Причины такого решения пока не известны. Заметим, что такое же решение было принято Комми.

Обычно боксера временно отстраняют от боев, если его нокаутируют или пропустил много ударов во время поединка. Это делается в целях защиты здоровья спортсмена.

Например, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, поскольку были в нокдауне, а американец также проиграл нокаутом. Британец уже отбыл отстранение, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

В поединке, состоявшемся в ночь на 12 декабря, Ломаченко мог нокаутировать Комми после нокдауна в седьмом раунде, но пожалел соперника. Поэтому его обвинили в трусости и слабости.

А потом случился скандал с флагом. Ломаченко начал праздновать победу с флагом родного города Аккерман (Белгород-Днестровский).

Такой поступок возмутил немало украинцев, а легенде украинского бокса Владимиру Кличко пришлось объяснять Василию, что такое патриотизм.

Источник: BoxRec