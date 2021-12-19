Зинченко отдал голевую передачу в матче Ньюкасл-Манчестер Сити

Манчестер Сити на выезде уверенно разгромил Ньюкасл со счетом 4:0. Украинский защитник горожан Александр Зинченко провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей на Рияда Мареза.

Кроме того, украинец поучаствовал и в другом взятии ворот – на пятой минуте он отправил в прорыв Жоау Канселу, который отдал результативную передачу на Рубена Диаша, который воспользовался несогласованностью в действиях сорок.

Кроме того, мощный удар без шансов для голкипера удался и самому Канселу, а еще один гол на счету Рахима Стерлинга, которому мяч на пустые ворота отдал Габриэль Жезус после сольного прорыва.

Зинченко выходит на поле в стартовом составе уже в пятом из шести матчей, которые подопечные Хосепа Гвардиолы провели в декабре. Авторитетный портал Whoscored поставил украинцу оценку в 7,98, что является третьим лучшим показателем матча.

Чемпионат Англии, 18 тур

Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4

Ньюкасл: 1. Дубравка, 23. Мерфи, 6. Ласеллс, 2. Кларк, 11. Риччи, 24. Альмирон, 28. Виллкок, 14. Хейден, 7. Жоелинтон, 21. Фрейзер, 9. Вилсон.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 11. Зинченко, 14. Ляпорт, 3. Диаш, 27. Канселу, 20. Сильва, 16. Родри, 7. Стерлинг, 17. Де Брюйне, 26. Марез, 9 Жезус.

Голы: Рубен Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 64, Стерлинг, 86.

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Напомним, 13 декабря в 16.00 по киевскому времени прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку предыдущая была аннулирована из-за ошибок сотрудников УЕФА.

В частности, они случайно вытащили в пару к Вильярреалу Манчестер Юнайтед, хотя команды играли в одной группе.

После этого представители УЕФА не положили в корзину шар из Манчестер Юнайтед для определения соперника Атлетико.