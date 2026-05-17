Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму инфраструктуру и средства противовоздушной обороны военного аэродрома Бельбек.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Поражение ПВО военного аэродрома Бельбек в Крыму

Специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ вместе с Силами обороны Украины отработали по инфраструктуре и средствам ПВО военного аэродрома Бельбек в Крыму.

Сейчас смотрят

По информации Службы безопасности Украины, под удары попали:

зенитный комплекс Панцирь-С2;

ангар с радаром к комплексу С-400;

система управления беспилотниками Орион;

наземная станция управления дронами Форпост;

пункт передачи данных земля-воздух;

диспетчерская вышка;

ангар на аэродроме Бельбек.

Глава СБУ Евгений Хмара утверждает, что подобные спецоперации имеют критическое значение для ослабления военного потенциала России.

По его словам, поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности Российской Федерации продолжать войну против Украины.

По мнению главы СБУ, эти удары демонстрируют, что даже сама защищенная Московская область на самом деле не может быть безопасной, несмотря на заявления российской пропаганды.

В то же время Хмара подчеркнул, что СБУ и Силы обороны Украины будут продолжать проводить высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары достигли Московской области РФ, несмотря на высокую концентрацию российской противовоздушной обороны.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в Московской области России поражено:

завод Ангстрем, который снабжает полупроводниками для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский нефтеперерабатывающий завод;

нефтеперекачивающие станции Солнечногорска и Володарское.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.