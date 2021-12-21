Молодые украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу

Делай, что умеешь, и будь, что будет. Они могут правильно направлять свою энергию. Хрупкие снаружи и волевые внутри!

Две наши девушки получили золото молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в Таиланде.

В финале мирового первенства украинские волейболистки выиграли у команды испанок.

Чрезвычайные новости встречали чемпионок на родной земле и поздравили с исторической победой. А девушки рассказали, какие неожиданные испытания выпали на их судьбу из-за влажного тропического климата.

О неожиданном повороте – читайте дальше в Фактах ICTV.

Аплодисментами и цветами в аэропорту Борисполя встретили Ангелину Хмиль и Татьяну Лазаренко – чемпионок мира по пляжному волейболу.

– Очень хотелось показать и вырвать эту победу. И у нас получилось, – говорит чемпионка мира по пляжному волейболу Ангелина Хмиль.

Спорстменкам всего по 18 лет. Окрыленным Ангелине и Татьяне не верится, что они стали первыми в ожесточенном соревновании.

По другую сторону сетки были очень именитые соперницы. Но украинки не испытывали страха. Усугублял ситуацию климат, ведь чемпионат проходил в Таиланде. Девушки теряли сознание под палящим солнцем.

— Очень было душно и очень солнце давило на нас – девочкам было очень плохо, даже скорую вызвали, — вспоминает чемпионка мира по пляжному волейболу Татьяна Лазаренко.

На групповом этапе украинки выиграли все матчи. А далее девушки буквально порвали пары из Италии, России и Швейцарии. Драматический и напряженный финал прошел с дуэтом из Испании.

Тренер чемпионок рассказывает, что раньше работал только с мужчинами. Чтобы к его советам прислушались и девушки – пытался быть очень щепетильным.

Наставник говорит, что этой победы могло бы и не быть, если бы не очень качественная подготовка перед началом соревнований. Две недели до вылета девушки провели на кортах единственного в Украине центра пляжного спорта.

— Хочу поблагодарить Константина Стогния, который вложился с командой, приобщив людей к этому. Инвестировал в такой красивый объект как Сет. Это сверхсовременный центр. Даже в Европе таких стадионов нет, — говорит Андрей Лопушанский.

Домой спортсменки привезли сразу по две медали: бронзу за U-19 и золото за U-21. Из-за эпидемии коронавируса чемпионаты провели одновременно.

Фото: Volleyball.ua