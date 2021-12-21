Молоді українки здобули золото на чемпіонаті світу з пляжного волейболу

Роби, що вмієш, і буде, що буде. Вони можуть правильно спрямовувати свою енергію. Крихкі зовні та вольові всередині!

Двоє наших дівчат отримали золото молодіжного чемпіонату світу з пляжного волейболу, який тривав у Таїланді.

У фіналі світової першості українські волейболістки перемогли команду іспанок.

Надзвичайні новини зустрічали чемпіонок на рідній землі та привітали з історичною перемогою. А дівчата розповіли, які несподівані випробування випали на їхню долю через вологий тропічний клімат.

Про несподіваний поворот – читайте далі у Фактах ICTV.

Оплесками та квітами в аропорту Борисполя зустріли Ангеліну Хміль та Тетяну Лазаренко – чемпіонок світу з пляжного волейболу.

– Дуже хотілося показати та вирвати цю перемогу. І у нас вийшло, – говорить чемпіонка світу з пляжного волейболу Ангеліна Хміль.

Спорстменкам лише по 18 років. Окриленим Ангеліні та Тетяні й самим не віриться, що вони стали першими у запеклому змаганні.

По той бік сітки були дуже імениті суперниці. Але українки не відчували страху. Особливо виснажливим поєдинок робив клімат, адже чемпіонат відбувався у Таїланді. Дівчата мліли під палючим сонцем годинами.

– Дуже було душно і дуже сонце давило на нас – дівчаткам було дуже погано, навіть швидку викликали, – згадує чемпіонка світу з пляжного волейболу Тетяна Лазаренко.

На груповому етапі українки виграли всі матчі. А далі дівчата буквально порвали пари з Італії, Росії та Швейцарії. Драматичний та напружений фінал відбувся з дуетом з Іспанії.

Тренер чемпіонок розповідає, що раніше працював лише з чоловіками. Щоб до його порад прислухалися і дівчата – намагався бути дууже делікатним.

Наставник каже, що цієї перемоги могло б і не бути, якби не надзвичайно якісна підготовка перед початком змагань. Два тижні до вильоту дівчата провели на кортах єдиного в Україні центру пляжного спорту.

– Хочу подякувати Костянтину Стогнію, який вклався із командою, долучивши людей до цього. Інвестував в такий прекрасний об’єкт як Сет. Це є надсучасний центр, що навіть в Європі таких стадіонів немає, – говорить Андрій Лопушанський.

Додому спорстменки привезли одразу по дві медалі: бронзу за U-19 і золото за U-21. Через епідемію коронавірусу чемпіонати провели одночасно.

Фото: Volleyball.ua