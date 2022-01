Международный бойкот и семь новых дисциплин: что нужно знать об Олимпиаде-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине 4-20 февраля. Китайская столица – первый в истории город, который был хозяином летних Игр, а теперь еще и примет зимние. Летняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2008 году. Тогда победителем неофициального медального зачета стали хозяева соревнований.

Основным конкурентом Пекина на проведение Олимпиады-2022 был казахстанский город Алматы. Заявка Пекина обошла конкурентов всего на четыре голоса.

На зимней Олимпиаде ряд соревнований состоится непосредственно в Пекине — на объектах, построенных к Олимпиаде-2008. В то же время часть турниров пройдут в городах Яньцин и Чжанцзякоу.

Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать о зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Торжественная церемония открытия Олимпиады 4 февраля начнется в 14.00 по киевскому времени на Национальном стадионе Пекина. Там же 20 февраля состоится церемония закрытия соревнований.

Режиссером церемонии открытия выступит Чжан Имоу, обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля и Золотого медведя Берлинале. Детали действа традиционно держат в секрете. Известно только, что среди лейтмотивов сценария будут темы экологии и климата.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие около 3 тыс. актеров. Из-за пандемии существенно сократили количество участвующих в шоу исполнителей, как и продолжительность программы.

Церемонии открытия и закрытия смогут посетить китайские болельщики, которые выполнили все требования пандемических правил.

Как обычно, соревнования по некоторым видам спорта стартуют еще до официальной части. Так, 2 февраля стартует турнир по керлингу, а 3-го – по хоккею и фристайлу. Утром 4 февраля перед открытием начнутся командные соревнования в фигурном катании.

Официальным талисманом турнира стала панда по имени Бин Дунь Дунь.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019