Международный бойкот и семь новых дисциплин: что нужно знать об Олимпиаде-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине 4-20 февраля. Китайская столица – первый в истории город, который был хозяином летних Игр, а теперь еще и примет зимние. Летняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2008 году. Тогда победителем неофициального медального зачета стали хозяева соревнований.

Основным конкурентом Пекина на проведение Олимпиады-2022 был казахстанский город Алматы. Заявка Пекина обошла конкурентов всего на четыре голоса.

На зимней Олимпиаде ряд соревнований состоится непосредственно в Пекине — на объектах, построенных к Олимпиаде-2008. В то же время часть турниров пройдут в городах Яньцин и Чжанцзякоу.

Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать о зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Что известно о церемонии открытия Игр-2022?

Торжественная церемония открытия Олимпиады 4 февраля начнется в 14.00 по киевскому времени на Национальном стадионе Пекина. Там же 20 февраля состоится церемония закрытия соревнований.

Режиссером церемонии открытия выступит Чжан Имоу, обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля и Золотого медведя Берлинале. Детали действа традиционно держат в секрете. Известно только, что среди лейтмотивов сценария будут темы экологии и климата.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие около 3 тыс. актеров. Из-за пандемии существенно сократили количество участвующих в шоу исполнителей, как и продолжительность программы.

Церемонии открытия и закрытия смогут посетить китайские болельщики, которые выполнили все требования пандемических правил.

Как обычно, соревнования по некоторым видам спорта стартуют еще до официальной части. Так, 2 февраля стартует турнир по керлингу, а 3-го – по хоккею и фристайлу. Утром 4 февраля перед открытием начнутся командные соревнования в фигурном катании.

Официальные талисманы Игр-2022

Официальным талисманом турнира стала панда по имени Бин Дунь Дунь.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1 — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Возле мордочки панды расположены разноцветные кольца, характеризующие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. Сердца на лапах Бин Дунь Дунь демонстрируют гостеприимство и любовь китайцев к другим участникам Олимпиады.

Как и во время летних Игр в Токио, Олимпиада в Пекине пройдет под девизом Быстрее, выше, сильнее – вместе. По мнению организаторов, это декларирует единый командный дух турнира.

Какие виды спорта будут на Олимпиаде в Пекине?

На Олимпийских играх в Пекине будут представлены 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград. На предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году было разыграно на семь комплектов медалей меньше.

Первые награды вручат уже 5 февраля в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. А последние – в день церемонии закрытия.

Виды спорта на Олимпийских играх-2022 в Пекине: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Новые дисциплины на Играх-2022

На пекинской Олимпиаде дебютирует семь дисциплин. Впервые состоятся женские одиночные соревнования по бобслею – монобоб. Сборную Украины в этой дисциплине представит Лидия Гунько.

Будут разыграны и первые медали среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине биг-эйр. В программу Игр добавлены и смешанные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе, а также смешанная эстафета в шорт-треке.

Где будут проходить соревнования?

Несмотря на то, что столицей Игр является Пекин, соревнования будут принимать еще два китайских города — Яньцин и Чжанцзякоу, о чем мы писали выше.

Пекин: хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт.

хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт. Яньцин: бобслей, санный спорт, скелетон и горные лыжи.

бобслей, санный спорт, скелетон и горные лыжи. Чжянцзякоу (180 км от Пекина): лыжная гонка, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд.

Игры в Пекине станут наиболее сбалансированными в гендерном плане за всю историю. До 45% увеличился процент женщин, которые примут участие в Олимпиаде.

Кто будет представлять Украину на Играх-2022?

В Пекин в составе олимпийской сборной Украины едут 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта. Украинцы не будут представлены только в хоккее, керлинге и конькобежном спорте.

По сравнению с Олимпиадой-2018, у нас теперь есть представители в прыжках с трамплина, шорт-треке и бобслее, чего четыре года назад не было. Тогда у нас была только одна награда – золото Александра Абраменко во фристайле. Именно эта дисциплина может принести нам медаль и в этот раз.

Состав сборной Украины в Пекине:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко. Лыжные гонки: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева.

Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева. Фигурное катание : Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре).

: Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре). Санный спорт: Антон Дукач, Андрей Мандзий, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая, Игорь Стахов/Андрей Лисецкий (парный экипаж).

Антон Дукач, Андрей Мандзий, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая, Игорь Стахов/Андрей Лисецкий (парный экипаж). Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.

Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк. Прыжки с трамплина : Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук. Шорт-трек : Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

: Олег Гандей, Ульяна Дуброва. Горнолыжный спорт : Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.

: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко. Сноубординг: Аннамари Данча.

Аннамари Данча. Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.

Дмитрий Мазурчук. Скелетон: Владислав Гераскевич.

Владислав Гераскевич. Бобслей: Лидия Гунько.

Антиковидные меры безопасности во время Олимпиады-2022

Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине ужесточены меры безопасности. Для въезда в столице Китая необходимо сдавать двойной тест на коронавирус: первый не ранее, чем за 48 часов до прибытия, а второй — не позднее, чем через 72 часа после въезда в город.

Для участников соревнований, тренеров и членов спортивных делегаций был разработан ряд специальных правил. В частности, вокруг олимпийских объектов будет создано замкнутое пространство, а всем делегациям можно будет перемещаться только в этих пределах. Известно, что им нельзя будет выходить в город.

Всем спортсменам придется ежедневно сдавать тесты на коронавирус, а в специальном приложении китайские власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями.

Если кто-нибудь из участников турнира сдаст положительный тест, его сразу отправят в больницу, где придется пробыть до выздоровления.

Массовый бойкот Игр-2022

Ряд стран мира объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Причиной стали геноцид уйгуров в Синьцзяне и нарушение прав человека в КНР. Некоторые бывшие заключенные таких лагерей утверждали, что их пытали, подвергали насильственной стерилизации и насиловали.

В начале декабря США стали первой страной, заявившей, что на Игры-2022 не поедут представители: президент, сенаторы, министры и другие политики. Впоследствии к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Бельгия, Дания, Косово, Литва и Япония.

Без официальных представителей едут спортсмены из Австрии, Швеции, Новой Зеландии, Нидерландов и Индии. Однако, по заявлениям этих стран, решение вызвано исключительно пандемией коронавируса, а не дипломатическим бойкотом.

Пекин отрицает обвинения в геноциде, заявляя, что лагеря являются центрами перевоспитания, созданными для борьбы с сепаратизмом и исламистским терроризмом.

Есть ли отстраненные от Игр страны?

Да, в сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил команду Северной Кореи от участия в зимней Олимпиаде. Причиной стало одностороннее решение НОК КНДР не участвовать в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Однако спортсмены из КНДР все же смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Как и во время летних Игр-2020 в Токио, от соревнований отстранена Российская Федерация. Это связано с огромным допинг-скандалом. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую запрещено расшифровывать.

Под запрет подпадают их флаг и гимн. Их заменят белым полотном с логотипом Олимпийского комитета России, а в случае победы российского атлета будет звучать вступление к концерту №1 Петра Чайковского.

Где смотреть Олимпийские игры-2022 в Украине?

Официальным транслятором зимней Олимпиады в Пекине является телеканал UA: Перший. Также соревнования онлайн можно будет смотреть на сайте Суспільне Спорт.

Факты ICTV будут внимательно следить за выступлениями украинских атлетов на Олимпиаде, и информировать обо всех самых интересных событиях из зимнего Пекина. Для упрощенного доступа мы собрали всю информацию об Олимпийских играх-2022 в одной спецтеме.