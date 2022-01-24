Международный бойкот и семь новых дисциплин: что нужно знать об Олимпиаде-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине 4-20 февраля. Китайская столица – первый в истории город, который был хозяином летних Игр, а теперь еще и примет зимние. Летняя Олимпиада в Пекине состоялась в 2008 году. Тогда победителем неофициального медального зачета стали хозяева соревнований.
Основным конкурентом Пекина на проведение Олимпиады-2022 был казахстанский город Алматы. Заявка Пекина обошла конкурентов всего на четыре голоса.
На зимней Олимпиаде ряд соревнований состоится непосредственно в Пекине — на объектах, построенных к Олимпиаде-2008. В то же время часть турниров пройдут в городах Яньцин и Чжанцзякоу.
Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать о зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Что известно о церемонии открытия Игр-2022?
Торжественная церемония открытия Олимпиады 4 февраля начнется в 14.00 по киевскому времени на Национальном стадионе Пекина. Там же 20 февраля состоится церемония закрытия соревнований.
Режиссером церемонии открытия выступит Чжан Имоу, обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля и Золотого медведя Берлинале. Детали действа традиционно держат в секрете. Известно только, что среди лейтмотивов сценария будут темы экологии и климата.
Ожидается, что в церемонии открытия примут участие около 3 тыс. актеров. Из-за пандемии существенно сократили количество участвующих в шоу исполнителей, как и продолжительность программы.
Церемонии открытия и закрытия смогут посетить китайские болельщики, которые выполнили все требования пандемических правил.
Как обычно, соревнования по некоторым видам спорта стартуют еще до официальной части. Так, 2 февраля стартует турнир по керлингу, а 3-го – по хоккею и фристайлу. Утром 4 февраля перед открытием начнутся командные соревнования в фигурном катании.
Официальные талисманы Игр-2022
Официальным талисманом турнира стала панда по имени Бин Дунь Дунь.
Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1
— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019
Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Возле мордочки панды расположены разноцветные кольца, характеризующие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. Сердца на лапах Бин Дунь Дунь демонстрируют гостеприимство и любовь китайцев к другим участникам Олимпиады.
Как и во время летних Игр в Токио, Олимпиада в Пекине пройдет под девизом Быстрее, выше, сильнее – вместе. По мнению организаторов, это декларирует единый командный дух турнира.
Какие виды спорта будут на Олимпиаде в Пекине?
На Олимпийских играх в Пекине будут представлены 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград. На предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году было разыграно на семь комплектов медалей меньше.
Первые награды вручат уже 5 февраля в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. А последние – в день церемонии закрытия.
Виды спорта на Олимпийских играх-2022 в Пекине: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.
Новые дисциплины на Играх-2022
На пекинской Олимпиаде дебютирует семь дисциплин. Впервые состоятся женские одиночные соревнования по бобслею – монобоб. Сборную Украины в этой дисциплине представит Лидия Гунько.
Будут разыграны и первые медали среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине биг-эйр. В программу Игр добавлены и смешанные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе, а также смешанная эстафета в шорт-треке.
Где будут проходить соревнования?
Несмотря на то, что столицей Игр является Пекин, соревнования будут принимать еще два китайских города — Яньцин и Чжанцзякоу, о чем мы писали выше.
- Пекин: хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт.
- Яньцин: бобслей, санный спорт, скелетон и горные лыжи.
- Чжянцзякоу (180 км от Пекина): лыжная гонка, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд.
Игры в Пекине станут наиболее сбалансированными в гендерном плане за всю историю. До 45% увеличился процент женщин, которые примут участие в Олимпиаде.
Кто будет представлять Украину на Играх-2022?
В Пекин в составе олимпийской сборной Украины едут 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта. Украинцы не будут представлены только в хоккее, керлинге и конькобежном спорте.
По сравнению с Олимпиадой-2018, у нас теперь есть представители в прыжках с трамплина, шорт-треке и бобслее, чего четыре года назад не было. Тогда у нас была только одна награда – золото Александра Абраменко во фристайле. Именно эта дисциплина может принести нам медаль и в этот раз.
Состав сборной Украины в Пекине:
- Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
- Лыжные гонки: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева.
- Фигурное катание: Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре).
- Санный спорт: Антон Дукач, Андрей Мандзий, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая, Игорь Стахов/Андрей Лисецкий (парный экипаж).
- Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.
- Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.
- Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.
- Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.
- Сноубординг: Аннамари Данча.
- Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.
- Скелетон: Владислав Гераскевич.
- Бобслей: Лидия Гунько.
Антиковидные меры безопасности во время Олимпиады-2022
Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине ужесточены меры безопасности. Для въезда в столице Китая необходимо сдавать двойной тест на коронавирус: первый не ранее, чем за 48 часов до прибытия, а второй — не позднее, чем через 72 часа после въезда в город.
Для участников соревнований, тренеров и членов спортивных делегаций был разработан ряд специальных правил. В частности, вокруг олимпийских объектов будет создано замкнутое пространство, а всем делегациям можно будет перемещаться только в этих пределах. Известно, что им нельзя будет выходить в город.
Всем спортсменам придется ежедневно сдавать тесты на коронавирус, а в специальном приложении китайские власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями.
Если кто-нибудь из участников турнира сдаст положительный тест, его сразу отправят в больницу, где придется пробыть до выздоровления.
Массовый бойкот Игр-2022
Ряд стран мира объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Причиной стали геноцид уйгуров в Синьцзяне и нарушение прав человека в КНР. Некоторые бывшие заключенные таких лагерей утверждали, что их пытали, подвергали насильственной стерилизации и насиловали.
В начале декабря США стали первой страной, заявившей, что на Игры-2022 не поедут представители: президент, сенаторы, министры и другие политики. Впоследствии к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Бельгия, Дания, Косово, Литва и Япония.
Без официальных представителей едут спортсмены из Австрии, Швеции, Новой Зеландии, Нидерландов и Индии. Однако, по заявлениям этих стран, решение вызвано исключительно пандемией коронавируса, а не дипломатическим бойкотом.
Пекин отрицает обвинения в геноциде, заявляя, что лагеря являются центрами перевоспитания, созданными для борьбы с сепаратизмом и исламистским терроризмом.
Есть ли отстраненные от Игр страны?
Да, в сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил команду Северной Кореи от участия в зимней Олимпиаде. Причиной стало одностороннее решение НОК КНДР не участвовать в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Однако спортсмены из КНДР все же смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.
Как и во время летних Игр-2020 в Токио, от соревнований отстранена Российская Федерация. Это связано с огромным допинг-скандалом. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую запрещено расшифровывать.
Под запрет подпадают их флаг и гимн. Их заменят белым полотном с логотипом Олимпийского комитета России, а в случае победы российского атлета будет звучать вступление к концерту №1 Петра Чайковского.
Где смотреть Олимпийские игры-2022 в Украине?
Официальным транслятором зимней Олимпиады в Пекине является телеканал UA: Перший. Также соревнования онлайн можно будет смотреть на сайте Суспільне Спорт.
Факты ICTV будут внимательно следить за выступлениями украинских атлетов на Олимпиаде, и информировать обо всех самых интересных событиях из зимнего Пекина. Для упрощенного доступа мы собрали всю информацию об Олимпийских играх-2022 в одной спецтеме.